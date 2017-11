zondag 19 november 2017

Audi AG bouwt mee aan e-dieselfabriek in Zwitserland

Audi AG (Ingolstadt), Ineratec GmbH (Karlsruhe) en het Zwiterse Energiedienst Holding AG (Laufenburg) bouwen een gloednieuwe pilootfabriek waar vanaf volgend jaar synthetische diesel (e-diesel) zal worden geproduceerd. Het nieuwe complex in Laufenburg zal jaarlijks 400.000 liter diesel kunnen produceren op basis van hernieuwbare energie uit een waterkrachtcentrale. Audi werkt al jaren aan de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen zoals e-gas, e-benzine en synthetische diesel (e-diesel). De e-diesel, die in Laufenburg zal worden geproduceerd, werd door Audi ontwikkeld. Conventionele motoren zullen er nagenoeg CO2-neutraal kunnen mee draaien omdat de brandstof wordt geproduceerd met overtollige energie (elektriciteit) van de waterkrachtcentrale. De groene brandstof wordt ter plaatse geproduceerd, via elektrolyse van water waarbij waterstof en zuurstof wordt gevormd. Vervolgens laat men, via een innovatieve microtechnologie, waterstof reageren met CO2, afkomstig uit de lucht of uit gassen die vrijkomen bij de opslag van organisch afval. Zoals bij alle synthetische brandstoffen van Audi, is dit de enige bron van CO2-emissie. Vervolgens worden koolwaterstoffen gevormd die op hun beurt worden geraffineerd tot e-diesel en was. Dat laatste kan ook in andere industriële sectoren worden gebruikt. De planning voor de bouw en opstart van de nieuwe productiesite wordt in de komende weken uitgewerkt. Volgens jaar al zouden er eerste liters e-diesel in Laufenburg worden geproduceerd. Meer info: http://www.audi.be.

