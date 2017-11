maandag 13 november 2017

Vlaanderen maakt 2,56 miljoen euro vrij voor mobiliteitsoplossingen op maat

Vlaanderen trekt 2,56 miljoen euro uit voor bedrijven die investeren in duurzaam woon/werk-verkeer. Met die steun kunnen bedrijven mobiliteitsoplossingen op maat uitwerken en werknemers stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets, carpooling, openbaar vervoer, randparking, …

Na de tiende oproep van het Pendelfonds kunnen 36 Vlaamse bedrijven rekenen op ruim 2,56 miljoen euro steun. Met dat geld investeren bedrijven en overheden in een uitgebreid fietsaanbod, treinabonnementen of in de aanleg van bijvoorbeeld een carpool-parking op het bedrijventerrein.

Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk zet resoluut in op fietsinfrastructuur met de aanleg van een fietspad en de bouw van een fietsenstalling. BASF Antwerpen biedt de fietsende werknemer optimaal comfort met een fietskluis, douches en lockers. Deloitte Services & Investments in Zaventem koopt onder meer 7 e-bikes, 200 plooifietsen en bijhorende fietshelmen aan. Uitgeverij Die Keure (Brugge) least enkele e-bikes en zorgt voor de fietsuitrusting van de werknemer. MFC Sint-Gregorius (Gentbrugge) kiest voor de totaalaanpak en legt vijftien carpool-plaatsen, een fietsstalling en een wandel- en voetweg aan.

De fondsen in het licht van de tiende oproep worden verdeeld onder KIDS V.Z.W. (Hasselt, 19.500 EUR), Caterpillar Distribution Services Europe B.V.B.A. (Grimbergen, 24.024 EUR), MFC Gregorius (Gentbrugge, 16.538,40 EUR), T.C.P.S. N.V. (Rotselaar, 900 EUR), Anglo Belgian Corporation (Gent, 12.255,25 EUR), BZIO (Oostende, 9.850 EUR), Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk, 200.000 EUR), WCDI B.V.B.A. (Genk, 200.000 EUR), Shipex (Antwerpen, 1.980 EUR), AZ Sint Elisabeth (Herentals, 52.212 EUR), Deloitte Services & Investments (Zaventem, 200.000 EUR), Onze Lieve Vrouw van Troost - AZ Sint-Blasius (Dendermonde, 97.275,27 EUR), WZC De Foyer (Zwijnaarde, 8.820 EUR), BASF Antwerpen (Antwerpen, 195.000 EUR), H. Hartziekenhuis Mol (Mol, 166.244 EUR), Dienstverleningscentrum De Triangel (Lovendegem, 50.004 EUR), De Loods V.Z.W. (Aalst, 15.020 EUR), Woonzorgcentrum De Ruyschaert (Kortrijk, 9.876,76 EUR), International AQUATREAT Co (Aarschot, 2.540 EUR), V.Z.W. De Okkernoot (Galmaarden, 16.300 EUR), Hoor- en Revalidatiecentrum Spermalie (Brugge, 8.575 EUR), V.Z.W. Evolis (Kortrijk, 51.740 EUR), WZC Den Akker (Sint-Truiden, 11.682 EUR), DFDS Logistics Server (Brugge, 2.660 EUR), PZ Onze-lieve-vrouw (Brugge, 113.706 EUR), AZ Jan Portaels (Vilvoorde, 95.005 EUR), Entiris (Aarschot, 16.204,96 EUR), V.Z.W. Oranjehuis (Kortrijk, 8.195 EUR), CNH Industrial Belgium - Antwerpen (Antwerpen, 82.023 EUR), Die Keure (Brugge, 27.300 EUR), SD Worx (Antwerpen, 141.650 EUR), AZ Sint-Lucas (Brugge, 200.000 EUR), Upgrade Estate (Gent, 19.188 EUR), Barry Callebaut Belgium (Lebbeke, 177.583 EUR), Feryn (Lichtervelde, 107.400 EUR) en Z.org KULeuven (Leuven, 200.000 EUR).