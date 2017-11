dinsdag 14 november 2017

Kim Van Den Berge wint sector-pitch Bizidee in Antwerpen

Kim Van Den Berge heeft tijdens het sector-event van Bizidee in Antwerpen een waardebon van 4.000 euro gewonnen om haar zakelijk idee verder uit te werken. Het startersevenement stond in het teken van een aantal specifieke sectoren, waaronder de gezondheidszorg. De winnares wil ouderen coachen en psychologisch begeleiden via wandelingen, dieren en natuur.

In haar praktijk als pyscholoog wil Van Den Berge, naast een volwaardige psychologische dienstverlening, zich specialiseren in “groene” gezondheidszorg. Wandel-coaching zet mensen letterlijk en mentaal in beweging. Therapie met assistentie van dieren, zoals biggetjes, kippen en honden, faciliteert makkelijk authentiek gedrag bij mensen. Ouderen met dementie leggen makkelijker contact met een hond. Deze contacten met het dier zorgen op hun beurt dat ook de therapie vlotter kan lopen.

Van Den Berge haalde het van vier andere kandidaten die via een populariteitsmeting een plaatsje voor de jury hadden verdiend.

Bizidee beloont op 19 december de beste ondernemingsplannen van het jaar.

Meer info: www.bizidee.be.