dinsdag 14 november 2017

Bouw biotech-accelerator gepland op Wetenschapspark in Niel

De medische wereld verwacht veel van celtherapie. Heel wat jonge biotech-bedrijven werken aan dergelijke nieuwe behandelingen. Het is echter niet eenvoudig om die uitgebreid te testen en vervolgens op de markt te brengen. Anicells, een samenwerking tussen POM Antwerpen, UAntwerpen en UZA, wil daar met de bouw van een “accelerator” op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel verandering in brengen.