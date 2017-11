woensdag 15 november 2017

Vlaanderen maakt 4 miljoen euro vrij voor regeneratieve geneeskunde

Vlaanderen en Nederland hebben beslist hun expertise op het vlak van regeneratieve geneeskunde te bundelen en samen een leidend onderzoekscentrum op te richten, “Regenerative medicine crossing borders”. De Vlaamse regering kent in een eerste fase een budget van 4 miljoen euro toe voor de ontwikkeling van een biologisch kniegewricht en een biosynthetische nier.

Regeneratieve geneeskunde maakt het mogelijk om zieke of beschadigde weefsels en organen te herstellen. Hiermee zouden chronische aandoeningen - die veelal langdurige, intensieve en kostbare zorg vragen - in de toekomst genezen kunnen worden.

RegMed XB (REGenerative MEDicine crossing Borders) is de naam van het nieuwe Vlaams-Nederlandse samenwerkingsverband rond regeneratieve geneeskunde. In RegMed XB werken Nederlandse en Vlaamse kennisinstellingen, universiteiten, academische ziekenhuizen en bedrijven samen aan nieuwe oplossingen voor patiënten met diabetes, nierziekten en artrose. RegMed XB versterkt en bundelt het onderzoek dat aan de deelnemende kennisinstellingen plaats vindt en helpt het mee in de markt te zetten.

Niet alleen de maatschappelijke belofte is enorm, ook het economisch potentieel kan niet worden onderschat. De markt voor regeneratieve oplossingen groeit snel en hierrond ontstaan nieuwe Vlaamse bedrijven die regeneratieve geneesmiddelen ontwikkelen en internationaal op de markt plaatsen. Daardoor worden ook innovatieve bedrijven en toeleveranciers voor onderzoeksdiensten en -apparatuur versterkt, zoals bioreactoren en biosensoren, kweekmedia en klinische testen, naast productietechnologie en -diensten, en distributie aangetrokken. Door de intense samenwerking wordt een eco-systeem ontwikkeld van bedrijven die banen creëren en talent en investeringen aantrekken.