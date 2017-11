woensdag 15 november 2017

Eerste stappen richting nieuw talent voor je bedrijf

Meer dan 40 000 vacatures raken moeilijk ingevuld. Toch is er genoeg talent op de arbeidsmarkt, als je maar niet in hokjes denkt. Waarom zou een boekhouder zich niet kunnen omscholen tot bakker? 55-plussers kunnen een echte aanwinst zijn voor je bedrijf. En ook mensen met een beperking matchen in vele gevallen helemaal in je team. Kijk verder dan de traditionele profielen. Ook wie op het eerste zicht niet helemaal past in de manier waarop je over ideale kandidaten denkt, kan met succes je vacature invullen. Daarvoor zijn er opleidingen, omscholingen of leren op de werkvloer.

Account managers en bemiddelaars van VDAB zijn goed geplaatst om samen met werkgevers naar oplossingen te zoeken voor mogelijke problemen die ze bij de werving van nieuwe medewerkers ondervinden. Al voelt die creatieve aanpak om mensen te werven soms wat onwennig aan. Natuurlijk beseffen we maar al te goed dat je een drempel over moet. Voor alles is er een eerste keer.

Eerste keer een medewerker aanwerven

Voor kleine ondernemingen is het altijd een grote stap om te beslissen een eerste werknemer aan te werven. Ook als het werk zich opstapelt, blijft er heel dikwijls de financiële twijfel om iemand aan te werven.

“Het is vooral belangrijk om er aandacht voor te hebben dat je medewerker bij jou en je bedrijf past. Je moet op zoek gaan naar iemand waarmee het klikt”, zegt Martine Thijs, account manager van VDAB in Limburg, “Praat je vacature duidelijk door me de mensen van VDAB en geef hen de kans om te ontdekken wat je nodig hebt op vlak van vakkennis, maar zeker ook op menselijk vlak. Dat biedt ons de kans om op maat een oplossing voor je te gaan zoeken. Daar hebben we voldoende formules voor. En met onze kennis van de verschillende competenties van de werkzoekenden, kunnen we werken aan oplossingen waarbij het volledige plaatje klopt.”

Eerste keer feedback geven over een sollicitatie

“Je hoort allerhande verhalen over sollicitaties en dat willen we van nabij opvolgen”, vertelt Marleen Van Den Bossche, VDAB account-manager voor Vlaams-Brabant. Om vacatures op een goede manier in te vullen, moeten we zorg dragen voor een goede match tussen vraag en aanbod. Werkgevers en kandidaten niet ontgoochelen bij een sollicitatie, omdat ze allebei goed weten wat hen te wachten staat. “Als werkgevers ons feedback geven over het verloop van hun werving, dan kunnen wij er zorg voor dragen dat we werkzoekenden laten solliciteren die echt voor de job gaan”, zegt Marleen Van Den Bossche hierover. “We helpen hiermee de werkgever, maar koppelen de resultaten van die feedback ook terug naar de werkzoekenden. Zo kunnen ze er bij een volgende sollicitatie rekening mee houden”.

Eerste keer iemand opleiden op de werkvloer

Via VDAB kun je van heel wat mogelijkheden gebruik maken om mensen een training on the job te bieden. Ze koppelen werken en leren, en krijgen op die manier de ideale gelegenheid om het vak te leren en het bedrijf te leren kennen. Van opleidingsstages, die opleiding in een centrum en praktijkervaring op de werkvloer combineren, tot IBO, waar de werkgever zelf de nieuwe medewerker opleidt op maat van het bedrijf. “Via IBO krijgen jonge mensen de kans om kennis te maken met onze visie, zich te ontwikkelen en door te groeien in hun job”, zegt Dominique De Cooman van Dropsolid hierover.

Eerste keer een oudere werknemer aanwerven

Uit Noord-Amerikaans onderzoek blijkt dat een divers personeelsbestand samengaat met meer innovatie en grotere wendbaarheid. De ervaring van oudere werknemers binnenhalen kan dan ook een ideale oplossing zijn voor moeilijk in te vullen vacatures. “Asysto Bouwkundig tekenwerk was al een hele tijd op zoek naar een bouwkundig tekenaar”, vertelt zaakvoerder Rony Hoeykens, “Ervaren profielen zijn vaak duurder, maar met de RSZ-vermindering valt dat goed mee. Onze nieuwe tekenaar deelt bovendien zijn ervaring met de jonge garde, een mooie opportuniteit voor onze organisatie”.

Eerste keer iemand zonder diploma aanwerven

We moeten stilaan beseffen dat we in een totaal andere arbeidsmarkt leven, waarin er evenveel dertigers als vijftigplussers aanwezig zijn. De krapte wordt steeds groter. In die mate zelfs dat we stilaan van een knelpunteconomie gaan spreken. Logisch dus dat niet langer voor elke vacature er tientallen gediplomeerden staan aan te schuiven op de sollicitatiegesprekken. Mensen leren op basis van ervaringen die ze opdoen, ook buiten de school of het werk. Die verworven competenties zorgen ervoor dat het waardevolle medewerkers worden, ook al kunnen ze niet meteen diploma’s en getuigschriften voorleggen. “ Publiceer je een vacature, vink dan meteen de selectiecriteria aan en omschrijf de competenties die je verwacht bij kandidaten”, zegt account manager Vera De Wolf, “Zo vergroot je de kans op een kwaliteitsvolle match”.

Eerste keer een anderstalige aanwerven

“Spreekt je werknemer niet zo goed Nederlands, dan kan je jobcoaching aanvullen met taalcoaching op de werkvloer”, zegt VDAB account manager Lien Leroy, “Het gaat dan niet zozeer om lessen Nederlands, wel om meteen toepasbare vaardigheden die de communicatie vergemakkelijken. Leer er alles over op jobentaalcoaching.be”.

Eerste keer HR-advies vragen

Klop met praktische vragen over werving of opleiding gerust aan bij een account manager van VDAB. “In bedrijven evolueren sommige dingen soms met een verschillende snelheid”, zegt Marleen Van Den Bussche, account manager van VDAB in Vlaams-Brabant, “Zeker als het bedrijf groeit, wordt dat in verschillende afdelingen van het bedrijf anders ervaren. Als we op vlak van werving of opleiding vragen krijgen, dan pakken we dat zo concreet mogelijk aan. Als we kunnen met gericht advies, als het nodig is met een snelle doorverwijzing naar de juiste diensten”. Je mag dus steeds up-to-date informatie op maat van je bedrijf verwachten.

VDAB heeft een ruim aanbod van diensten die bijdragen om de werving en opleiding van medewerkers, ook in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, te ondersteunen en de kansen op een geslaagde match tussen vraag en antwoord te verhogen.

Kijk op vdab.be/eerstekeer.