donderdag 16 november 2017

donderdag 16 november 2017

Queaso Systems wil divisie hoger spelen Ontwikkeling op maat van administratieve software moet groei-ambities stutten

Het in 2006 opgerichte Queaso Systems N.V. (Gent) ontplooit zijn activiteiten langsheen een dubbel spoor. Enerzijds is het IT-bedrijf actief in de terbeschikkingstelling van IT-skills, anderzijds ontwikkelt het administratieve software op maat. Precies in dat laatste segment wil Queaso Systems gaan doorgroeien. Ambitie is zich gelijktijdig iets hoger in de markt te gaan positioneren. Met een sterreferentie als de beursgenoteerde BAM Groep bewees Queaso Systems in de voorbije jaren ook de meer complexe software-ontwikkeling aan te kunnen. “In die markt zijn we één van de weinige partijen die een resultaatsverbintenis durven aan te gaan”, benadrukt ceo Filip De Sutter.

In 2005 richtte De Sutter, samen met een IT-architect, Queaso Systems op uit frustratie met de geplogenheden op de markt van de IT-detachering. Omdat zelfstandig ondernemen hem in het bloed zat, was hij eerder zelf gedurende enkele jaren actief geweest als zelfstandig IT-consultant. Eerder was hij, na een korte periode van loondienst bij een Duitse multinational, aan de slag als verdeler van hard- en software, die bovenop steeds vaker bijkomende software-functionaliteiten op ERP-vlak ging ontwikkelen. Zo bouwde hij indertijd onder meer een software-systeem voor de Vlaamse overheid in het licht van een openbare aanbesteding.

In Erembodegem houdt hij, in 2006, met een vennoot Queaso Systems boven de doopvont. “Onderliggende gedachte was komaf te maken met de timesheet-insteek waarmee IT-consultants in de markt werden gezet. Met Queaso wilden we een goede, solide basis voor IT-consultants creëren, die borg stond voor een grote betrokkenheid, zowel naar de medewerkers als naar de klanten toe. De focus van het technologiebedrijf ging uit naar de inhoudelijke inbreng van de medewerkers. We pasten voor de uitzendkantooraanpak die de meest IT-consultancy-bedrijven hanteren”, herinnert de ceo zich.

Op vandaag staan alle IT-consultants van Queaso Systems op de loonlijst van het bedrijf, in tegenstelling tot de gangbare praktijk binnen de sector waar vaak met een mix van eigen en free-lance medewerkers wordt gewerkt.

In 2009 hevelt Queaso Systems zijn activiteiten over naar een nieuwe uitvalsbasis langsheen de Ottergemsesteenweg te Gent na de overname van branchegenoot Nonilion. De financieel-economische crisis zorgde voor een breuk met de mede-oprichter. Sinds een drietal jaar controleert Filip De Sutter Queaso Systems integraal.



Communicerende vaten

Vandaag tekent IT-consultancy voor 60 à 70% van de omzet van Queaso Systems. De rest wordt gegenereerd met de ontwikkeling van administratieve software op maat. Vijf jaar terug zette het bedrijf een diversificatiestrategie op.

“Toen besloten we de expertise en competenties onder eigen dak ook voor maatspecifieke software te gaan aanwenden. Queaso Systems positioneert zich in de markt als partner voor de klant die totaalprojecten van software development op maat voor zijn rekening neemt. Die activiteit stelt ons tevens in staat eventuele gaten tussen twee consultancy-opdrachten in voor onze medewerkers in te vullen. Onze twee activiteitenpijlers functioneren derhalve als communicerende vaten”, schetst onze gesprekspartner de strategie.

Als niet productgelateerd bedrijf spitst Queaso Systems zich toe op oplossingen die niet off-the-shelf verkrijgbaar zijn of volgens een licentiemodel in de cloud kunnen worden afgenomen. Het bedrijf verkoopt uitsluitend zijn expertise rond custom made software. Het stelt in hoofdzaak dan ook programmeurs, IT-architecten, analisten en projectleiders tewerk. Op de loonlijst staan momenteel 23 medewerkers.

Filip De Sutter: “Er zijn op vandaag in een normale bedrijfsvoering nog behoorlijk wat zaken die niet via een standaard software-oplossing kunnen worden geautomatiseerd. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde digitale platformen, integraties of koppelingen tussen verschillende systemen, nieuwe concepten voor start-ups, … Op het stuk van de administratieve software zijn vandaag nog meer “gaten” dan totale, geïntegreerde systemen”.

Binnen de software development werkt Queaso Systems volgens een heel strikte methodologie met een sterk geformaliseerde aanpak. Vertrekkend van de busines-analyse, over het functioneel ontwerp (waarbij men zijn toevlucht tot geformaliseerde tools neemt), de testing en de roll-out, tot de uiteindelijke oplevering. “Die geformaliseerde aanpak maakt het mogelijk snel te schakelen en een competitief aanbod te formuleren. Het waarborgt de klant bovendien business continuïteit ingeval van verloop van IT-skills. Bovendien biedt het model van Queaso Systems ook de mogelijkheid om strategisch met de klant mee te denken”, zo nog onze gesprekspartner.

Dat model ligt ook aan de basis van de tiendaagse open B2B-opleiding “Business Analyst - ICT Architect” die SBM en Queaso Systems samen ontwikkelden. De opleiding is opgebouwd uit verschillende modules, gaande van toegepaste soft skills en business-analyse, over functionele analyse en technisch ontwerp, tot ICT-infrastructuurarchitectuur. De opleiding wordt ook in-company aangeboden.

Doorgroeien in software development

Naar de toekomst toe zoekt Queaso Systems zijn groei voornamelijk in software development. Niet toevallig: hoewel Filip De Sutter het niet nadrukkelijk stelt, is het ook makkelijker schaarse IT-skills te fideliseren indien ze betrokken worden bij de ontwikkeling van toegevoegde waarde creërende IT-projecten. “Geen enkel nieuw business-model ontbeert vandaag een software-component. De nood aan software-componenten en -inzichten zal in de toekomst alleen maar toenemen,” luidt het.

Binnen de wereld van de software-ontwikkeling op maat onderscheidt Queaso Systems zich bovendien door een resultaatsverbintenis aan te gaan. “Door onze aanpak en methodologie durven we het aan een resultaatsverbintenis voor onze custom made software aan te gaan. Verschillende aanbieders in de markt stellen dat te doen, slechts weinig slagen er effectief in”, zo nog de bedrijfsleider.

In het tijdperk van de digitale transformatie is aan IT-projecten zeker geen nood, integendeel. KMO’s met een uitgesproken behoefte aan IT-skills ageren, volgens onze gesprekspartner, eerder reactief dan proactief. Die houding is niet vreemd aan de strategie van Queaso Systems om zich in de toekomst iets hoger in de markt te gaan positioneren.

“We willen de slagkracht van onze organisatie verhogen door bijkomende schaalvergroting te verwerven om ons zodoende met de gevestigde waarden te meten”, besluit Filip De Sutter strijdvaardig.