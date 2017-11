donderdag 16 november 2017

Vlaamse ondernemers staan open voor overname

Eén op de drie ondernemers in Vlaanderen (35%) denkt eraan zijn of haar bedrijf over te laten. Iets meer dan de helft onder hen ziet dat zelfs binnen de vijf jaar gebeuren. Ongeveer de helft zou liefst aan “de eigen kinderen” overlaten. Slechts 21% gaat ervan uit dat dat in de praktijk ook zo zal zijn.

Zelf een bedrijf overnemen behoort voor zo’n 40% van de ondernemers tot de opties. Dat zijn de conclusies van een rondvraag door het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

De vergrijzing van de bevolking heeft een belangrijke impact op onze Vlaamse economie. Maar liefst 54.000 Vlaamse KMO’s hebben een zaakvoerder van 55 jaar of ouder, goed voor 297.000 werknemers en 1.357.000 euro winst.

De cijfers tonen dat er zich voor externe overnemers de komende jaren heel wat interessante kansen zullen aandien. Wie op een snelle manier wil groeien, houdt maar beter de overnamemarkt in de gaten, zo luidt het. Uit de rondvraag blijkt trouwens dat zo’n 40% van de ondernemers dat effectief doet. Zij rekenen een overname tot de opties.

Gevraagd naar de redenen waarom ze een overname (zouden) overwegen, antwoordt 31% “omdat het een minder groot risico is dan een bedrijf van nul op te bouwen”. Andere veel gehoorde antwoorden zijn:

Er is een inkomen vanaf de eerste dag (29%)

Een overname biedt onmiddellijke toegang tot klanten (28%)

Het gaat om een gevestigd merk, met vertrouwen bij klanten, leveranciers en banken (25%)

Het is makkelijker om financiering te krijgen voor de aankoop van een bestaand bedrijf (20%)

De ligging van de onderneming (20%)

Uiteraard zijn er ook struikelblokken. Zo geeft 56% aan dat er bij een overname altijd lijken uit de kast kunnen vallen. Die onvoorziene problemen boezemen zo’n 50% van de ondernemers angst in. Onvoldoende kennis is een andere reden voor terughoudendheid bij de ondernemers.

Verder valt op dat een overname lang niet altijd zo weloverwogen is als je zou verwachten. Maar liefst 31% van de ondernemers die een plotse overname achter de rug of in het vooruitzicht hebben, geeft aan dat het iets is dat hen is overkomen. “Een plotse opportuniteit”, zeg maar. Meer nog, 41% van de ondernemers geeft aan dat ze voorafgaandelijk geen uitgebreide marktstudie hebben gedaan. Nochtans heet een behoorlijke voorbereiding cruciaal te zijn voor een succesvolle afloop. Veel ondernemers geven in de enquête bijvoorbeeld aan dat ze moeite hebben om de waarde van hun bedrijf in te schatten. Externe begeleiding is in die omstandigheden zeker aangewezen.