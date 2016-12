donderdag 22 december 2016

ENGIE Electrabel lanceert PV-aanbod voor bedrijven via derde investeerdersmodel

ENGIE Electrabel N.V. pakt uit met een nieuw aanbod van zonnepanelen voor bedrijven in heel België. Hiervoor werd een nieuw filiaal, ENGIE SUN4BUSINESS, opgericht. ENGIE SUN4BUSINESS is een partnerschap tussen ENGIE Electrabel en Orka Holding N.V. (Melle), dat in zonne-energie voor B2B-klanten is gespecialiseerd. Het aanbod van ENGIE SUN4BUSINESS biedt een zonnepaneleninstallatie aan via een derde-investeerdersoplossing. ENGIE SUN4BUSINESS investeert in de installatie en levert groene energie aan het bedrijf tegen gunstige voorwaarden: de lokaal geproduceerde en verbruikte elektriciteit zal het bedrijf tussen de 20 à 50% minder kosten dan de gebruikelijke prijs, afhankelijk van het vermogen van de installatie, de regio, de prijs voor elektriciteit van het net, het verbruiksprofiel van de klant alsook de distributienetkosten. Na 10 jaar in Brussel en na 15 à 20 jaar in Vlaanderen, wordt de klant eigenaar van de zonnepaneleninstallatie. Voor de bouw en het onderhoud van de installatie werkt ENGIE SUN4BUSINESS samen met ENGIE Fabricom Solar Technics en andere installateurs. ENGIE SUN4BUSINESS heeft de ambitie om tegen 2020 meer dan 60 MW geïnstalleerd vermogen in België te hebben. Enkele maander terug lanceerde Electrabel een PV-aanbod voor particulieren. Meer info: http://www.engie.com.