zaterdag 24 december 2016

VDAB en Grafoc lanceren nieuwe opleidingsvorm "Bedrijfsleren"

VDAB, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, lanceert samen met Grafoc, het sector- en vormingsfonds voor arbeiders uit de printmedia-industrie voor de Vlaamse Gemeenschap een nieuwe vorm van leren op de werkvloer: "Bedrijfsleren". In deze vorm van opleiding krijgt de werkzoekende de mogelijkheid om een week lang te proeven van een beroep alvorens definitief voor de opleiding te kiezen. Er is geen enkele vorm van technische voorkennis vereist. De werkzoekende behoudt zijn uitkering. Voor het bedrijf zelf is het een opportuniteit om de werkzoekende zelf van A tot Z te vormen tot een potentiële medewerker met de nodige competenties. Daarenboven krijgt de onderneming een financiële tegemoetkoming. Vandaag heeft de grafische sector een kleine driehonderd vacatures. Meer info: 0800/30.700 of http://www.vdab.be.