dinsdag 27 december 2016

ESAS-toplui in raad van bestuur Infomat

Robert De Cant en Bavo De Cock, respectievelijk chief executive officer en chief business officer van IT-bedrijf ESAS (Antwerpen-Wilrijk), zijn toegetreden tot de raad van bestuur van Infomat N.V. (Antwerpen-Wilrijk). In de raad van bestuur vertegenwoordigen zij de groep van ruim twintig investeerders die in het kapitaal van Infomat instapte.