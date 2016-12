maandag 26 december 2016

Health & Care Network Kempen onlangs van start

Bij Janssen Pharmaceutica in Beerse werd onlangs het officiële startschot gegeven van het Health & Care Network Kempen. Dit regionale netwerk versterkt het ondernemerschap en stimuleert samenwerking in het domein van health & care. Opzet is de zorginnovatie in de Kempen een “boost” te geven én de regio internationaal op de kaart te zetten.

Oprichter van het Health & Care Network Kempen zijn acht regionale spelers, met name Voka - Kamer van Koophandel Kempen, LiCalab, Innovatiecentrum Antwerpen, AZ Herentals, VanRoey.be, Thomas More, de provincie Antwerpen en Streekplatform Kempen. Het netwerk past binnen het ecosysteemplan van het Streekplatform Kempen en houdt rekening met de afspraken die gemaakt zijn binnen de pijler “Ondernemen, Innoveren en Internationaliseren” van het Streekplatform.

De kracht van het Health & Care Network Kempen schuilt in samenwerking. Omwille van het bovenlokale belang en omdat de doelstellingen perfect aansluiten bij de eigen ambities, schaart ook de provincie Antwerpen zich volledig achter het netwerk. Dat vertaalt zich in een financiële investering.