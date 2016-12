“We hadden al plannen rond intranet, maar na de workshops van SBM werd dit een prioriteit”. ‹ ›

vrijdag 23 december 2016

Cras leidt medewerkers competentiegericht op Organisatie heeft baat bij versterking menselijk kapitaal

Cras, al meer dan 138 jaar actief in de houtsector, zocht een partner om competentiegerichte opleidingen te geven aan haar medewerkers. SBM sprong mee op de kar. “We willen ons menselijk kapitaal versterken. Want daar wordt ook de organisatie beter van”, zegt HR Manager Nele Vandaele.

Houtgroep Cras is een familiebedrijf met wortels die teruggaan tot 1878. Met CEO Frédéric Cras staat vandaag de vierde generatie van de familie aan het roer. Het bedrijf, met hoofdzetel in Waregem, stelt 520 mensen tewerk, en heeft een eigen importafdeling, een uitgebreid productie-apparaat en een distributienetwerk van dertien eigen vestigingen. Die vestigingen richten zich op vakmensen en consumenten die op zoek zijn naar duurzame oplossingen voor hun houtproject.

Cras hecht veel belang aan opleidingen. Tot voor kort waren dat vooral technische en producttrainingen, maar het HR-team wou ook investeren in softskills.

“We wilden ons bestaand aanbod rond product gerelateerde opleidingen uitbreiden naar competentie gerichte opleidingen. Zo zijn we bij SBM terechtgekomen”, vertelt HR Manager Nele Vandaele.

Na een intakegesprek werd beslist om vier opleidingen te geven: ‘leiden zonder lijden’, ‘ontwikkel jouw assertiviteit’, ‘groen gras bij Cras’, en ‘lenig met lean’.

“We hebben ervoor gekozen om eerst workshops in groepen van tien mensen aan te bieden. We wilden breed gaan en luisteren wat er leeft bij onze mensen. De docent van SBM was daarbij de geknipte persoon. Voor elke nood die naar boven kwam konden we bij hem terecht. Hij werkte los van de leidraad ook met de input die hij kreeg”, zegt Nele Vandaele.

De resultaten van de workshops werkten inspirerend voor het bedrijf. Samen met de directie werden waarden gedefinieerd en uitgerold. Aan de vier letters van CRAS werd een waarde gehangen, die de identiteit van het bedrijf vormen.

“Door het open programma van de workshops hebben we er heel wat uitgehaald. Zo kwam er bijvoorbeeld naar boven dat er te weinig gecommuniceerd werd over waar het bedrijf naar toe wil gaan. Daarom zijn we intranet opgestart. Dat stond al op een ‘to do-lijst’, maar na de workshops werd dit een prioriteit”, zegt Nele Vandaele. “Het was bovendien de eerste maal dat onze medewerkers uit hun job werden getrokken en met collega’s vanop andere locaties in contact kwamen. Dit zorgde voor een groeiend groepsgevoel”, zegt Vandaele.

Cras plant ook in de toekomst nog opleidingen voor de medewerkers. “We willen het menselijk kapitaal versterken. Straks zullen we dit eerste traject evalueren. De medewerkers zijn alvast vragende partij om er een vervolg aan te breien. Dat kan opnieuw via workshops zijn, of via opleidingen specifiek naar specifieke noden toe”, besluit Nele Vandaele.