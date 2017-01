dinsdag 3 januari 2017

Basware en INFORMA Europe zetten partnership op

Basware Belgium N.V. (Erembodegem), leverancier van e-invoicing- en purchase-to-pay oplossingen, zet een partnership op met INFORMA Europe B.V.B.A. (Brussegem). Laatstgenoemde is gespecialiseerd in het automatiseren van advocatenkantoren en juridische afdelingen. Het partnership is erop gericht om gebruikers van CICERO LawPack te helpen tegemoet te komen aan de eis van de Vlaamse overheid om vanaf 1 januari 2017 enkel nog digitale facturen te ontvangen. Het partnership zorgt ervoor dat CICERO LawPack-gebruikers geen bijkomende, specifieke opzet nodig hebben, maar vanuit hun vertrouwde software-omgeving digitale facturen kunnen sturen en ontvangen. Meer info: 056/60.11.11 of http://www.basware.be.