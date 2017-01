vrijdag 6 januari 2017

Atradius fuseert Europese kredietverzekeringsfilialen

Atradius N.V., dat integraal wordt gecontroleerd door Grupo Catalana Occidente, S.A. en Grupo Compañia Espanõla de Crédito y Caución, S.L., versmelt zijn twee Europese kredietverzekeringsfilialen onder één juridische entiteit, met name Atradius Crédito y Caución S.A de Seguros y Reaseguros. De fusie-entiteit blijft opereren onder Atradius N.V., de Nederlandse holding van de internationale kredietverzekerings-, bonding-, herverzekerings-, incasso- en informatiedienstenactiviteiten over de hele wereld. Onder het voormalige Compañia Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Cauciön, S.A.U., werden enkel activiteiten verzorgd in Portugal en Spanje. Die werden thans ingekanteld in de nieuwe fusie-activiteit die eveneens bedrijvig is in Australië, België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongkong, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Singapore, Slovakije, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland. Meer info: 03/202.47.47 of http://www.atradius.be.