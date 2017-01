zondag 8 januari 2017

Cofinimmo zet groei in zorgvastgoed in Nederland en Duitsland voort

De Cofinimmo Groep heeft 24,2 miljoen euro neergesteld voor de verwerving van een woonzorgcentrum in Duitsland en twee eerste lijnszorgcentra in Nederland. Sinds de kapitaalsverhoging van mei 2015 investeerde de Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed in totaal 276,2 miljoen euro. In Duitsland kocht de Cofinimmo Groep onlangs een tweede woonzorgcentrum, met name het Seniorenzentrum Brühl. Dit historische gebouw van 8.400 m² werd in 2007 volledig gerenoveerd. Het telt 94 bedden en 17 assistentiewoningen en is gelegen in een wijk in volle ontwikkeling in Chemnitz, in West-Saksen. De instelling is verhuurd aan de Duitse uitbatersgroep Azurit Rohr GmbH - Natürlich Leben om Alter. Eind oktober verwierf Cofinimmo de eigendom over een eerste lijnszorgcentrum te Tilburg. Het centrum Piushaven, gebouwd in 2011, is 2.500 m² groot. Eind vorig jaar nam Cofinimmo Group van de Stichting Ziekenhuis Amstelland ook het 3.900 m² grote eerste lijnszorgcentrum De Waterlinie in Uithoorn over. Net als het centrum Oranjeplein in Goirle, dat de Cofinimmo Groep in augustus 2016 verwierf, zijn ook Piushaven en De Waterlinie volledig bezet door verscheidene professionele zorgverleners. Meer info: 02/737.00.00 of http://www.cofinimmo.com.