woensdag 11 januari 2017

WeDeMo herdoopt zich tot WeDeMo Pro

Bouwonderneming WeDeMo B.V.B.A. herdoopt zich tot WeDeMo Pro B.V.B.A. WeDeMo Pro is als erkend aannemer gespecialiseerd in bouw en/of renovatie (maatwerk, re-styling en afwerking). Naast zijn project teams, schakelt WeDeMo Pro ook interventie-teams in die focussen op de afwerking van (kleine) onafgewerkte details binnen bouwprojecten. De kantoren van WeDeMo Pro bevinden zich te 2960 Sint-Job-in-'t-Goor, Brugstraat 28. Telefoon: 03/344.25.57 of http://www.wedemo.be.