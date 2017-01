maandag 9 januari 2017

Nieuwe directeur voor MAN-kantoor in Brussel

Moises Coista is, sinds kort, de nieuwe directeur van het kantoor van MAN in Brussel, waar hij in het hart van de Europese Unie de belangen van MAN Truck & Bus AG behartigt. Van 2009 tot 2030 was Costa al werkzaam voor MAN Latijns-Amerika. Na zijn dienstverband bij MAN Latin America vervulde hij een aantal wetenschappelijke functies aan beleidsinstituten van de Brown-universiteit, de universiteit van Illinois en de Brigham Young-universiteit.