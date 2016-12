woensdag 28 december 2016

In 2018 zal 75% van werknemersbestand mobiel werken Wat betekent dit voor een KMO?

Het merendeel van het personeelsbestand van de bedrijven zal straks mobiel werken. Dat zal een belangrijke impact hebben op de organisatie en de activiteit van de onderneming. Het bedrijfsleven zal dan ook gedwongen worden om intelligente oplossingen te zoeken om op de veranderde eisen van de werkvloer te antwoorden.

Eén van de belangrijkste evoluties in het moderne bedrijfsleven is de snelle verandering in de aard en de locatie van het werk. Steeds vaker genieten ook kleine en middelgrote ondernemingen van een betaalbare toegang tot gesofistikeerde technologieën, die telewerk en flexibiliteit stimuleren. Daardoor zal een meer geconnecteerde werkomgeving worden gecreëerd, waarmee de moderne onderneming echter ook met een aantal nieuwe uitdagingen wordt geconfronteerd.

1 op 2 werknemers wil nu al printen vanop mobiel toestel

Zo zal de mobiele arbeidspopulatie overal en altijd toegang moeten hebben tot informatie, terwijl ook de productiviteit verder zal moeten worden opgedreven. Uit onderzoek van IDC blijkt dat in 2018, driekwart van de bevolking mobiel zal werken. Dat vormt een grote uitdaging voor KMO’s. In 2014 bleek uit onderzoek van Atomik Research in opdracht van OKI Systems al dat 45% van de werknemers bij KMO’s vanop mobiele apparaten probeerden te printen.

De multifunctionele printer (MFP)

De intelligente multifunctionele printer wordt een cruciaal werkinstrument voor de mobiele werker. Apparaten zoals smartphones maken het hen gemakkelijker om vanop elke locatie toegang te krijgen tot zakelijke informatie. De multifunctionele printer zal het echter mogelijk maken om die informatie op een gebruiksvriendelijke manier te verwerken. De technologie biedt immers niet alleen de opportuniteit om vanop afstand documenten af te drukken, maar ook mobiel te raadplegen of archiveren. Bovendien kunnen die communicaties aan de hand van ID-kaarten en PIN-controles worden beveiligd. Om aan de vereisten van de veranderende omgeving te kunnen voldoen, zullen de printers van de volgende generatie de nodige ondersteuning moeten verstrekken om altijd en overal te kunnen werken.

Intelligente multifunctionele printers (MFP’s) kunnen voor bedrijven een belangrijke hulp betekenen om van een omgeving met papieren documenten door te groeien naar collaboratieve, gedigitaliseerde processen. Onder meer biedt deze technologie de mogelijkheid om alle types van apparatuur - met inbegrip van smartphones of tablets - op een beveiligde manier aan de printer te koppelen.

Centrale plaats voor multifunctionele printer (MFP)

In die strategie zal vaak aan de multifunctionele printer (MFP) een centrale plaats worden toegewezen. De multifunctionele printer biedt immers een intelligente oplossing voor de veranderende druk op de werkvloer. Om deze toenemende zakelijke behoefte te ondersteunen, omvat het portfolio intelligente printers een lijn apparaten die de bedrijven de vrijheid en flexibiliteit bieden om rechtstreeks van smartphones, tablets en andere apparaten te printen, waardoor professionals de mogelijkheid krijgen om op alle locaties en alle tijdstippen productief te blijven.

Maar deze printers doen nog veel meer dan dat:

Zo zijn nieuwe MFP’s standaard voorzien van de nieuwste beveiligingsfuncties, waaronder privé-afdrukken om vertrouwelijke documenten veilig te houden, optionele card release en compatibiliteit met IPSec (Internet Protocol Security). Ideaal om de print-kosten naar beneden te halen én “veilig” te blijven in deze tijden van cyber-aanvallen en cyber-spionnage.

Nieuwe MFP’s moeten ook kleurenafdrukken van professionele kwaliteit binnen het bereik van elk bedrijf brengen. Daardoor kunnen nu alle bedrijfsdocumenten in-house en on-demand worden afgedrukt. Dat bespaart geld, tijd en opslagruimte, en maakt een snellere reactie op marktveranderingen mogelijk.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met OKI Systems (Belgium) N.V. (Vilvoorde)).

Meer info: 02/257.45.20 of www.oki.be.