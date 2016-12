donderdag 29 december 2016

Langemark-Poelkapelle investeert in aardgasvoertuigen

De gemeente en het OCMW Langemark-Poelkapelle investeren in bedrijfsvoertuigen op aardgas en zetten zo een belangrijke stap naar een groener voertuigenpark. Netbedrijf Eandis ondersteunde de aankoop van de wagens en de plaatsing van een eigen aardgasvulstation.

Er werden twee aardgasvoertuigen Fiat Doblo Cargo Maxi aangekocht, ter aanvulling van het bestaande wagenpark. Eén van de wagens wordt gebruikt door het gemeentebestuur voor het fauna- en florabeheer en is aangekocht met financiële steun van de provincie West-Vlaanderen in het kader van de muskusrattenbestrijding. Het andere voertuig is door het OCMW-De Stek aangekocht en wordt ingezet voor de bedeling van warme maaltijden.