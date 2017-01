donderdag 5 januari 2017

Certis Benelux brengt ‘machine-as-a-service’ op de markt

Het Oostakkerse Certis Benelux bracht met de Wrappah een intelligente wikkelmachine op de markt. Die rapporteert via mail of sms niet alleen over haar prestaties en verbruik, maar geeft ook aan wanneer er nieuwe folie moet worden besteld of een onderhoudsbeurt ingepland.

Maar niet alleen het toestel zelf is slim, ook het businessmodel erachter. Klanten hoeven het namelijk niet langer aan te kopen, ze betalen per gewikkeld pallet. De ‘machine-as-a-service’ dus.