maandag 2 januari 2017

LRM en AGB Lommel lanceren plannen voor grootste zonnepark in de Benelux

LRM en AGB Lommel lanceren de concrete plannen voor de realisatie van Kristalpark III, het grootste zonnepark in de Benelux. Het zonnepark is 110 hectaren groot en kan groene stroom leveren aan bedrijven of 25.000 gezinnen. Er ligt ook een innovatief idee rond burgerparticipatie op de plank: buurtbewoners kunnen via zonnetuintjes mee in het project participeren.

Kristalpark III is een aaneengesloten reserve aan bedrijventerreinen van 258,75 hectaren, waarvan 110 hectaren door zonnepanelen wordt ingenomen. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat het vlakke terrein en het onderstation met voldoende capaciteit ervoor zorgt dat het Kristalpark de ideale locatie is voor de uitrol van het zonnepark. Uitgaande vaan Oost-West opstelling kan 100 MWp geplaatst worden met een vlakkere productiecurve. Hierdoor wordt de groene stroom bruikbaar voor een breed scala aan bedrijven die zich op het Kristalpark vestigen.

In 2017 worden de nodige vergunningen voor het zonnepark aangevraagd. Begin 2018 hoopt men met de bouw van start te kunnen gaan.