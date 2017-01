dinsdag 10 januari 2017

Cofinimmo en Port of Antwerp hebben beste Belgische duurzaamheidsrapport

Cofinimmo en Port of Antwerp kwamen tijdens de 18de editie van de “Awards for Best Belgian Sustainability Report” als winnaars uit de bus. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) organiseert deze wedstrijd jaarlijks met de steun van onder andere het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO).

Cofinimmo blonk uit in de categorie “grote ondernemingen” dankzij een goed gestructureerd rapport met duidelijke presentatie. Het rapport van de projectontwikkelaar werd ook geprezen voor zijn materialiteitsindex en grondige beschrijving van de stakeholders-dialog. Verder werd de blijvende inzet van het bedrijf voor het verkrijgen van externe zekerheid door de jury ook fel gesmaakt.

Port of Antwerp won de award in de categorie “andere organisaties” met zijn indrukwekkend rapport over de havensector en zijn transparant communicatieproces. Andere elementen die door de jury op prijs werden gesteld, zijn de definitie van de materialiteitsindex van het rapport, gebaseerd op het beginsel “what matters, where it matters” alsook de talrijke verwijzingen naar onafhankelijke analyses van specifieke indicatoren.

In de categorie “kleine en middelgrote” ondernemingen werd geen winnaar aangeduid.