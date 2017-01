vrijdag 20 januari 2017

RisingTrack start nieuwe jaar met drie crowdfunding-campagnes

RiisingTrack B.V.B.A. (Brussel), gespecialiseerd in crowdfunding-campagnes binnen de sportwereld, breit een vervolg aan zijn heel succesvol 2016 met de lancering van drie nieuwe campagnes. Meer bepaald ten gunste van Gwenaël Van Aken (icecross), Younmi Novo (karate) en de Brussels Citizens (rugby). In zijn eerste werkjaar lanceerde RisingTrack 53 campagnes ("tracks), waarbij 125.000 euro werd opgehaald voor verschilende sporters ("risers"). In totaal ging het om 32 verschillende sportdisciplines, gaande van parachutespringen, curling, thriatlon, frisbee, turnen en korfbal, tot tennis, judo en hockey. Op de verschillende campagnes tekenden 2.100 bijdragers ("trackers") in. RisingTrack hoopt in het nieuwe jaar nog beter te doen. Meer info: 0475/440.698 of http://www.risingtrack.com.