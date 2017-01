woensdag 11 januari 2017

Interreg Vlaanderen-Nederland start project “Growing a Green Future” op

Interreg Vlaanderen-Nederland heeft een nieuw project goedgekeurd. In navolging van “Groene Grondstoffen” uit Interreg IV zet “Growing a Green Future” het gebruik van lokaal geteelde biomassa verder op punt. Met deze goedkeuring wordt, inclusief co-financiering, in totaal ruim 1,9 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 938.500 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).