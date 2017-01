maandag 23 januari 2017

Values Media en Crowd Angels van start met crowdfunding-platform

Mediabedrijf Values Media B.V.B.A. (Brussel) lanceert, in samenwerking met Crowd Angels (Vilvoorde), het crowdfunding-platform www.valuescrowdfunding.org. Deze website maakt deel uit van het medianetwerk dat Values Media in 2017 zal uitrollen voor non-profit organisaties in België en Nederland. Values Crowdfunding mikt op projecten die te maken hebben met erfgoed, cultuur, welzijn en NGO's. Values Media gaat hiervoor in zee met Crowd Angels, dat als enige op de markt omni-sourcing software aanbiedt. Het omni-sourcing model sluit, naar verluidt, goed aan bij de werking en noden van de non-profit organisaties. Values Crowdfunding onderscheidt zich op vier vlakken van de doorsee crowdfunding-websites, met name name door omni-sourcing (donaties in geld en in natura), een eigen zichtrekening, actieve begeleiding & promotie alsook een medianetwerk voor de non-profit sector. Meer info: 02/311.41.13 of http://www.valuescrowdfunding.org.

+ LOGO