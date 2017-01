woensdag 25 januari 2017

Investeringsvennootschap Falcon & Frens lijft Yellow Selectie in

Investeringsvennootschap Falcon & Frens (Grimbergen) heeft de integraliteit van de aandelen overgenomen van Yellow Selectie-groep, actief in de werving- en selectie. Die overname, die gepaard gaat met een kapitaalsinjectie van 650.000 euro, heeft betrekking op hoofdkantoor Yellow Selectie B.V.B.A. (Roeselare) en de franchise-kantoren. Naast zijn hoofdkantoor in West-Vlaanderen, heeft het in 2008 opgerichte bedrijf vestigingen in Gent, Grimbergen, Hasselt, Ieper, Lier en Leuven. Yellow Selectie is gespecialiseerd in technische profielen (bouw, metaal, HVAC, industrie, ...). Falcon & Frens stelt bijkomende overnames van selectiekantoren in het vooruitzicht, al dan niet start-ups, zowel in binnen- als buitenland. Meer info: 051/69.75.36 of http://www.yellowselectie.be.