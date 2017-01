InBev Belgium breidt productiecapaciteit brouwerij van Hoegaarden uit

InBev Belgium N.V. (Leuven), onderdeel van AB InBev, investeert 5,7 miljoen euro in de brouwerij van Hoegaarden. Dankzij de modernisering van de brouwzaal wordt de brouwcapaciteit met 30% verhoogd. Bedoeling is zodoende in te spelen op de verhoogde vraag naar Hoegaarden uit het buitenland. Hoegaa...