vrijdag 27 januari 2017

Anders Opleidingen leert hoe beter te vergaderen

Anders Opleidingen (Willebroek) heeft met Nice To Meet een "andere" manier van vergaderen ontwikkeld. Binnen organisaties wordt immers te veel, te lang en te inefficiënt vergaderd, met productiviteitsverlies tot gevolg. Nice To Meet leert in verschillende vergader-formats hoe te vergaderen in informatieve, creatieve en overleg-meetings. Tijdens een eendaagse opleiding leert Anders Opleidingen, middels praktijkoefeningen, aan hoe men best een vergadering kan leiden zodat het beoogde doel bereikt wordt en eenieders inbreng waardevol wordt. Idem dito hoe een vergadering bij te wonen en voor een waardevoller inbreng te zorgen. Meer info: 0496/66.46.26 of http://www.anders-opleidingen.be.