maandag 23 januari 2017

VIL buigt zich over slimme stadslogistiek

De groei van e-commerce zet onverminderd door, net als de verstedelijking. Dat betekent: meer thuisleveringen, meer leverlocaties, meer retouren en dus meer bestelbusjes in intensief bewoonde gebieden. De vraag naar een efficiënte stadslogistiek is meer dan ooit actueel.

Het Vlaamse Instituut voor de Logistiek (VIL) start het project “Intello City” op om te onderzoeken of het Internet of Things (IoT) kan helpen om de goederenlogistiek in een stad zo slim mogelijk te organiseren. Het instituut werd voor dit project samen met drie steden (Antwerpen, Leuven en Mechelen) en zes bedrijven.

Het VIL zoekt uit hoe Internet of Things en stadslogistiek elkaar kunnen vinden. Hoe kunnen steden en bedrijven het IoT inzetten om aflevermomenten, -locaties en -retours te optimaliseren? Kan dit bovendien leiden tot minder congestie en een grotere klantentevredenheid?

In een ideaal scenario rijdt een bestelwagen de stad binnen en wordt aan de hand van beschikbare informatie via verschillende bronnen (verkeer, parkeerplaatsen, weersvoorspellingen, aanbod van pakketten, andere voertuigen, …) zijn route continu aangepast om tijd en beladingsgraad te optimaliseren. De lading van de bestelwagen en nog beschikbare ruimte zijn continu gekend zodat zowel de consument, de logistieke dienstverlener als andere bedrijven hierop kunnen inspelen.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met imec, dat reeds faam opgebouwd heeft met “City of Things” in de stad Antwepen. Binnen City of Things wordt de hele stad een labo waarin op grote schaal data verzameld en geanalyseerd worden. Het VIL-project “Intello City” focust op goederenlogistiek en vormt daarmee een uitbreiding op “City of Things”. Het project gaat de IoT-infrastructuur van de stad Antwerpen gebruiken en er zal gekeken worden hoe het geconnnecteerd kan worden met de steden Leuven en Mechelen.

Naast de steden Antwerpen, Leuven en Mechelen, nemen bpost, GLS Belgium Distribution, Procter & Gamble, Proximus, Samsonite en WDP aan het project deel. Aansluiten kan nog.