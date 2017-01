maandag 23 januari 2017

Voka - KvK West-Vlaanderen toast op nieuwe jaar

In event-locatie La Brugeoise bracht Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen, afdeling Brugge, een toast uit op het nieuwe jaar. De nieuwjaarsreceptie stond in het teken van "The Future is (Y)ours". Na een korte toespraak van tech-adviseur Omar Mohout rond disruptief ondernemen en de wijzigende wereld onder invloed van de digitalisering, namen de deelnemers voluit de kans te baat om intensief te netwerken. (Foto Lieven Gouwy)