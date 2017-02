Fred Vanderbeke rolt de tandem Linum Europe/Plasti-Bac steeds verder internationaal uit Linum Europe, thans nog gevestigd in de zone Vijverhoek te Kuurne, verhuist eind 2018 naar de uitbreidingszone van Kortrijk-Noord ‹ ›

dinsdag 31 januari 2017

Linum Europe en Plasti-Bac plannen nieuwe vestiging op Kortrijk-Noord Zusterbedrijven zullen op gemeenschappelijke locatie synergieën sterker uitspelen

De zusterbedrijven Linum Europe en Plasti-Bac hevelen eind 2018 hun activiteiten van de ambachtelijke zone Vijverhoek te Kuurne over naar de uitbreidingszone van bedrijventerrein Kortrijk-Noord, een ontwikkeling van intercommunale Leiedal. Met het hele project is een forse investering gemoeid. Vanop de nieuwe locatie zullen Linum Europe en Plasti-Bac hun onderlinge synergieën verder uitdiepen. Per 1 januari zette Linum Europe een nieuw filiaal op in Zwitserland en werden ook de activiteiten in Oostenrijk opgestart. In de toekomst wil de familie Vanderbeke ook Plasti-Bac volgens het olievlekprincipe internationaal verder uitrollen. Naast stichter Fred, neemt hiervoor ook zoon Jan mee de teugels in handen.