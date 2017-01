maandag 30 januari 2017

Creatief omgaan met success Problemen op de arbeidsmarkt blijven

In zijn meest recente economische barometer voorspelt de Nationale Bank dat de huidige economische situatie er zal voor zorgen dat er in 2016-2017 in Belgiƫ ruim 56.000 bijkomende jobs gecreƫerd zullen worden. Mede als gevolg van die toename van de werkgelegenheid wordt voorspeld dat het aantal werklozen met 36.000 zal dalen. De toename van het aanbod aan arbeidsplaatsen blijkt ook ten volle uit de cijfers die VDAB eind november optekende over het aantal aangeboden vacatures.

In het afgelopen jaar (1/12/2015 - 30/11/2016) steeg het aantal vacatures dat VDAB op zijn website publiceerde naar een recordaantal. Er werden maar liefst 1.302.165 vacatures gepubliceerd. Daaronder zijn volgende aantallen te vinden (met het verschil van een jaar eerder).

* Rechtstreeks gemeld aan VDAB 233.167 + 26,6%

* Via wervings- en selectiekantoren 179.408 + 47,3%

* Uitzendopdrachten 546.932 + 17,8%

* Studentenjobs 62.699 + 26,8%

Met 223.167 rechtstreeks gemelde jobs, bereikte het vacature-aanbod het hoogste peil van de afgelopen vijftien jaar en komt ruim uit boven de 200.000 van de topjaren 2007 en 2011.

Studies en ook weer niet

60,9% van de vacatures worden bij VDAB geplaatst door bedrijven met minder dan vijftig werknemers in dienst. De vraag vanuit deze KMO’s ligt daarmee 28,4% hoger dan een jaar eerder en is sneller gestegen dan het aanbod van vacatures uit de grote bedrijven.

In vier op de tien vacatures stellen werkgevers geen specifieke studievereisten. Het aantal vacatures waarin geen bijzondere studievereisten worden gesteld, ligt daarmee 22,5% hoger dan een jaar voordien. Gelijktijdig zien we echter dat ook de vraag naar hoger geschoolden sterk toeneemt en zelfs 38,4 hoger ligt.

Groeisectoren

In alle bedrijfssectoren was er de afgelopen twaalf maanden een grotere vraag dan het jaar daarvoor. Uitschieters bij de groeisectoren zijn:

* Informatica, media en telecom + 63,9%

* Energie, water en afvalverwerking + 54,6%

* Ontspanning, cultuur en sport + 54,1%

* Grafische nijverheid, papier en karton + 47,5%

Problemen blijven

De voorspelde daling van het aantal beschikbare mensen voor de arbeidsmarkt kan alleen tot een verhoogde spanning leiden om alle vacatures voldaan te krijgen. En naar verwachting wordt dat geen tijdelijke toestand als we afgaan op de voorspellingen voor de toekomst dat er voor elke 100 mensen die de arbeidsmarkt verlaten, er nog maar 78 nieuwkomers beschikbaar zullen zijn. De roep van mensen als VDAB-baas Fons Leroy om meer in te zetten op de verschillende competenties van mensen en anders te gaan aanwerven, zullen de komende jaren steeds meer waarheid en realiteit worden.

Creatieve oplossingen

De combinatie van werken en leren om de nodige vaardigheden snel en praktijkgericht op te doen, worden steeds meer ingezet om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Maar VDAB zoekt ook samen met sectoren naar oplossingen om de moeilijkheden het hoofd te bieden. De grafische sector en VDAB sloegen de handen in elkaar om met het bedrijfsleren een nieuwe opleidingsvorm op poten te zetten.

Bij het bedrijfsleren krijgen werkzoekenden de mogelijkheid om een korte tijd, in de praktijk van het bedrijf, van een job te proeven. Zo kiezen ze bewust voor de job en een eventuele opleiding. Om die proefperiode te organiseren, ontvangen de bedrijven een financiële compensatie. GRAFOC, het sector- en vormingsfonds van de grafische sector, speelt een actieve rol om mensen te informeren over deze opleidingsvorm. VDAB zoekt werkzoekenden die aan de opleidingen willen deelnemen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met VDAB)

Meer info: www.vdab.be.