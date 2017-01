donderdag 26 januari 2017

Griepepidemie: werkgever verwittigd?

Als gevolg van een stevige winterprik, krijgen veel werknemers te maken met een stevige verkoudheid of griep. Hoe moet een werknemer zijn werkgever verwittigen wanneer hij ziek is?

In geval van ziekte moet een werknemer de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn afwezigheid. Kan dat niet, bijvoorbeeld bij een dringende opname in het ziekenhuis, dan dient hij zijn werkgever te verwittigen zodra hij daartoe in staat is.

Dat doet hij via telefoon, SMS, e-mail of een specifieke procedure van verwittigen die de werkgever in het arbeidsreglement heeft vastgelegd.

Ziek of niet?

Indien de werkgever wenst te controleren of de werknemer terecht afwezig is en dus ook echt ziek is, kan dit door een controle-arts naar de werknemer te sturen. De zieke werknemer moet dan alle maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om die controle mogelijk te maken. Maakt hij die controle toch onmogelijk, dan kan zijn werkgever de betaling van het gewaarborgd loon weigeren voor de dagen ongeschiktheid die de dag van de controle vooraf gingen.

Controle-arts

Indien de controle-arts na een controle vaststelt dat de werknemer wel in staat is om te werken, dan zijn de beoordelingen van de controle-arts en de dokter van de werknemer tegenstrijdig. Beide heffen elkaar op. Dat betekent dat de werknemer niet verplicht terug aan het werk moet en de werkgever geen gewaarborgd loon moet betalen. In een dergelijke situatie kan de geneesheer-scheidsrechter tussen komen. (K.V.)

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Acerta)

Meer info: 016/24.63.20 of www.acerta.be.