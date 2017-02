maandag 6 februari 2017

Pralco lanceert praline met liquide vulling

Pralco N.V. (Heverlee) lanceert, na jarenlang onderzoek de Pralon, een exclusieve Belgische praline met liquide vulling in tal van speciale smaken (champagne, cognac, lychee, rode wijn, gin, thee, yoghurt, ...). De praline is uniek omdat men er voor het eerst in geslaagd is een praline met liquide vulling aan te maken zonder dik suikeromhulsel. Daaraan ging drie jaar research vooraf die uiteindelijk leidde tot een procédé dat de liquide vulling in de praline met een fijn en smaakloos laagje voedingsvet beschermt, dat bovendien heel weinig calorieën bevat. Hierdoor blijft de praline licht verteerbaar en komen de smaken van de chocolade en de vulling volledig tot hun recht. De pure smaak van de vulling wordt versterkt door een fijne toplaag van witte chocolade, melkchocolade of pure chocolade. Pralco biedt, desgewenst, gepersonaliseerde Pralons met vulling naar keuze aan. De Pralon, die ambachtelijk wordt geproduceerd, is verkrijgbaar in een stijlvolle discovery box met dertien stuks. Elke doos bevat een kleurrijk tafereel van twaalf pralines met in totaal zes smaken (lychee, aardbei, framboos met passievrucht, framboos met gin, French coffee met cognac en advocaat met amaretto) en een dertiende Pralon met exclusieve champagnevullling. De Pralon is inmiddels al op een vijftigtal verkoopspunten in België verkrijgbaar. Meer info: 106/74.47.70 of http://www.pralon.be.

