maandag 6 februari 2017

Opleidingsinstituut Flanders Sales Academy focust op sales leadership

Flanders Sales Academy B.V.B.A. (Oudenaarde), onderdeel van It's a Sales New World, is een onlangs opgericht gespecialiseerd opleidingsinstituut voor sales leadership in Vlaanderen dat, vanuit een innovatieve totaalvisie op verkoop, organisaties en hun medewerkers ondersteunt in hun groei- en ontwikkelingsambities. Ambitie van het opleidingsinstituut is het knelpuntberoep van verkoper te helpen wegwerken. Er is niet meteen een tekort aan mensen die in de verkoop willen stappen. Volgens VDAB situeert het probleem zich evenwel op het kwaliteitsniveau: te weinig mensen beschikken over de juiste combinatie tussen commerciële kennis, productkennis en talenkennis. Via master classes, langlopende opleidingstrajecten én lerende netwerken in sales, sales leadership en customer excellence, beoogt Flanders Sales Academy een verankering van kennis en kunde afgestemd op het gedrag, de behoeften en de noden van de klant. Op een didactisch verantwoorde wijze en via een samenwerking met bedrijven en experts, wil Flanders Sales Academy een win/win-situatie creëren voor zowel maatschappij, bedrijven als klanten én commerciële medewerkers. De kantoren van Flanders Sales Academy B.V.B.A. bevinden zich te 9700 Oudenaarde, Remparden 1.01. Telefoon: 055/20.84.74 of http://www.Flanderssalesacademy.be.

