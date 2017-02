dinsdag 31 januari 2017

Overmatig alcoholgebruik en stress gaan hand in hand

Veertien procent van de Belgische werknemers geeft aan gemiddeld meer dan twee of drie consumpties per dag te gebruiken.

Het aantal werknemers met problematisch alcoholgebruik volgens de nieuwe en strengere norm (tien consumpties per week), recent ingevoerd door de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugsproblemen, ligt dus nog hoger. En dit problematisch alcoholgebruik kan gevolgen hebben op de prestaties op de werkvloer, zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex. De cijfers zijn al zes jaar lang zo hoog, met uitzondering van de periode 2009-2010 (alcoholgebruik daalde toen tot 10%), vermoedelijk door invoering van het rookverbod.

Dubbel zoveel mannen als vrouwen geven aan overmatig te drinken (18% vs. 9%). Daarnaast drinken werknemers in de overheidssector vaker problematisch dan werknemers in de privé-sector (17% vs. 12%). Roken en drinken gaan samen: rokers vertonen meer dan twee keer zoveel overmatig alcoholgebruik als niet-rokers (23% vs. 10%).

Overmatig alcoholgebruik en stress gaan hand in hand. Gestresseerde werknemers verzeilen vaker in problematisch drankgedrag. (17% vs. 11%) en problematische drinkers voelen zich meer gestresst (59% vs. 47%). Het gaat zowel om meer werkgerelateerde stress (68% vs. 61%) als meer stress in hun privé-leven (50% vs. 34%). Werknemers die overmatig drinken, zeggen vaker te veel werk te hebben (60% vs. 49%), doen meer overuren (49% vs. 32%) en vinden hun woon/werk-verkeer vaker belastend (48% vs. 29%). Ze vinden hun werk ook emotioneel zwaarder (51% vs. 40%) en zijn meer onzeker over hun job (39% vs. 22%).

Werknemers die overmatig drinken, voelen zich minder goed in hun vel (53% vs. 38%) en zijn vaker kortaf tegen mensen in hun omgeving (45% vs. 27%). 59% van de overmatige drinkers geeft aan dat hun job invloed heeft op hun lichamelijke klachten, tegenover 47% van zij die minder drinken. 55% van wie overmatig drinkt, stelt vast dat zijn werk lijdt onder hoe hij zich voelt, in tegenstelling tot 44% van wie minder drinkt.