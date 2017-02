woensdag 1 februari 2017

België in EU-Top 3 milieuvriendelijke auto’s

Uit de laatste cijfers van het European Alternative Fuels Observatory (EAFO) blijkt dat België in 2016 in de rangschikking opklimt. Wat elektrische wagens betreft (batterij-aangedreven en plug-in hybride) klimmen we van de zevende naar de derde plaats binnen de Europese Unie. Voor voertuigen op CNG komt België de Top 10 binnen op de vierde plaats.

Volgens de cijfers van Febiac rijden er nu 5.194 batterij-aangedreven elektrische wagens in België, waarvan 3.732 in Vlaanderen. Op CNG rijden in ons land 5.372 voertuigen, meer dan een verdubbeling tegenover begin 2016. 3.727 daarvan rijden in Vlaanderen.