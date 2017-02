dinsdag 7 februari 2017

Confederatie Bouw Limburg van start met bouw "Bouwcampus"

Confederatie Bouw Limburg V.Z.W. (Hasselt) is in het Wetenschapspark te Diepenbeek van start gegaan met de bouw van het nieuwe expertisecentrum, de "Construction Academy". De "Bouwcampus" wordt de spil van de Limburgse bouwsector, de thuis van Confederatie Bouw Limburg en van de Construction Academy. De eerste steenlegging werd op innovatieve wijze aangepakt. Zo werd het BIM-model van het gebouw in 3D geprint, de maquette werd met behulp van een drone officieel ingehuldigd. Construction Acadamy, dat als SALK-project ook van EFRO-steun geniet, is een demonstratieproject met betrekking tot energie-efficiënt bouwen voor kennisoverdracht over renovatietechnieken, hernieuwbare energie, materiaalbeheer, waterhuishouding, toegankelijkheid en innovatieve bouwprocessen. Het gebouw moet een echte en duurzame "landmark" worden waarin de nieuwste, met succes beproefde innovaties in de bouwsector tastbare worden. Het 1.500 m² grote pand zal bovendien energie-actief zijn. Binnen de Bouwcampus wordt het nieuwe hoofdkwartier van Confederatie Limburg gevestigd, maar het wordt ook de thuis van de Construction Academy, een triple helix-samenwerking waar de overheid, de economische wereld en de bedrijven elkaar ontmoeten. UHasselt en de PXL worden actief bij de uitbouw van de academie betrokken. Een belangrijk deel van de activiteiten op de Bouwcampus zal kaderen in de transformatie van de bouwsector. Het transformatieproject omvat o.m. 11 proefprojecten,waar zo'n veertigtal bedrijven, kennisinstellingen, architecten en studiebureaus zullen onderzoeken hoe er in de toekomst op een betaalbare en energiezuinige manier kan worden gerenoveerd. Het hele project vergt een investering van ... miljoen euro. Meer info: 011/30.10.38 of http://www.confederatiebouw.be.

