woensdag 8 februari 2017

TransIP lanceert gratis opslagdienst in België

Internet-dienstenleverancier TransIP (Leiden) lanceert zijn gratis on-line opslagdienst STACK in België. STACK biedt 1.000 GB gratis on-line opslag. TransIP is daarmee de eerste provider in België die on-line opslag in een dergelijke hoeveelheid kostenloos ter beschikking stelt. Met het opslagvolume kan de gebruiker foto's, video's en andere bestanden makkelijk op één centrale plek bewaren. TransIP slaat alle data op beveiligde wijze in Europa op, conform de Europese privacy-wetgeving. Voorts koos de provider er bewust voor om STACK op verschillende manieren te beveiligen om zo de veiligheid van de data optimaal te waarborgen. Zo zijn enerzijds alle data versleuteld opgeslagen in een datacenter in Amsterdam door middel van een AES-256 sleutel en is anderzijds ook al het verkeer van en naar STACK versleuteld via HTTPS. STACK kan, desgewenst, ook als extra harde schijf aan een computer worden toegevoegd. Meer info: 00-31/71.524.19.19 of http://www.transip.be.