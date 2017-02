(Initiatiefneemsters Stef Cuypers, Karen Corrigan en Karin Leenders) ‹ ›

vrijdag 10 februari 2017

Homeyz-app brengt huis-, tuin- en klushulp binnen bereik van eenieder

Corrigan Communicatie B.V.B.A. (Antwerpen) lanceert, in samenwerking met Stef Cuypers en Greetje (officieel Karin Leenders) onder de merknaam Homeyz een mobiele peer-to-peer app waarmee iedereen snel huis-, tuin- en klushulp kan aanbieden of vinden. De app, die conform de nieuwe wettelijke voorschriften inzake de deeleconomie opereert, wordt vanaf 1 mei volledig beschikbaar. Homeyz richt zich tot alle particuliere inwoners in België die een job in en rond het huis in aanbieding hebben (de hosts) en die automatisch connecteert met alle particuliere inwoners van België in de buurt die jobs in en rond het huis willen uitvoeren (de homeys). Via peer reviews kunnen zowel homeys als hosts elkaar beoordelen. De betaling gebeurt ook via de applicatie. De nieuwe regelgeving maakt het mogelijk om tot 5.000 euro per jaar bij te verdienen tegen een verlaagd belastingstarief van 10% (in plaats van 35%) als men gebruik maakt van een geregistreerd platform zoals Homeyz. Als start-up lanceert Homeyz een ambassadeursprogramma, Shares for Shares genaamd. Tien procent van de aandelen van Homeyz zullen onder honderdvijftig ambassadeurs worden verdeeld. Die worden geselecteerd op basis van een speciaal daarvoor ontwikkeld algoritme dat de reikwijdte van gedeelde boodschappen en het engagement van de ambassadeur op sociale media meet. Meer info: http://www.homeyz.be.