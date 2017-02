Ania Barbé: “Data Translations International vaart voortaan onder de vlag van moederbedrijf Ubiqus”

woensdag 8 februari 2017

Data Translations International tot Ubiqus Belgium herdoopt Sluitstuk van vier jaar durend integratietraject

Vertaalbureau Data Translations International N.V. (Zaventem) herdoopt zich tot Ubiqus Belgium N.V. Die herbenaming is het sluitstuk van een vier jaar durend integratietraject. In 2012 verwierf de Franse Ubiqus-groep (Parijs), aanbieder van taal-, transcriptie- en event-ondersteunende diensten, de controle over Data Translations International en zette zodoende voet aan wal in België. Onder de vleugels van zijn Franse moeder maakt Ubiqus Belgium werk van een verruiming van zijn dienstenaanbod terwijl het bedrijf evenmin blind blijft voor de technologische evoluties op de internationale vertaalmarkt.

De in 1991 opgerichte Ubiqus-groep voerde in de voorbije twee decennia ruim vijftien overnames door, waaronder Data Translations International. Het bedrijf is inmiddels actief in acht landen op twee continenten, met name Europa (België, Frankrijk, Ierland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) en Noord-Amerika (VS en Canada). Begin 2015 nam het in New York nog vertaalbedrijf LanguageWorks over. De Europese markt wordt bediend vanuit vijf hoofdkantoren, met name in Londen, Parijs, Madrid, Brussel en Waterford (Ierland). In 2015 boekte de groep een omzet van zowat 70 miljoen euro.

Van oorsprong is Ubiqus een bedrijf dat zich toespitste op het notuleren en maken van verslagen van vergaderingen voor bedrijven en instellingen. Vanaf het begin van het millennium ging het zijn dienstverlening uitbreiden met vertaaldiensten. Zo nam het in 2003 een minderheidsbelang in Poliglota (Spanje). Later integreerde Ubiqus de vertaalbureaus Tectrad (Frankrijk), Société Gamma (Canada), ChKay (Canada), Data Translations International (België) en LanguageWorks (US).

“Met de overname van Data Translations beoogde de groep een verdere territoriale diversificatie enerzijds, een versterking van zijn “core business”, met name vertaal- en transcriptiediensten, anderzijds,” verduidelijkt Ania Barbé, ceo Ubiqus Belgium.

Data Translations International werd in 1989 opgericht. Met een twintigtal medewerkers tekent het voor een jaarlijkse omzet van zowat 3 miljoen euro. Negentig procent van dat cijfer wordt met vertaaldiensten en ondertiteling gegenereerd, de rest met tolkwerk, notuleren en transcriptiediensten. In 2000 maakte het vertaalbureau een kwantumsprong toen het zijn branchegenoot Textran inlijfde.

Net geen Top 5

Ubiqus Belgium schurkt tegen de Top 5 van de in België actieve vertaalbureaus aan. Diverse spelers binnen die Top 5 worden door buitenlandse belangen gecontroleerd.

Het klantenspectrum van Ubiqus Belgium oogt erg divers, gaande van de Europese Commissie en de Kanselarij van de eerste minister, over multinationals, tot KMO’s. Het bedrijf vertaalt uit alle brontalen naar alle mogelijke doeltalen. Voor elk domein (juridisch, medisch, technisch, wetenschappelijk, …) worden specifieke vaklui ingeschakeld.

Ania Barbé: “Binnen een markt die onder sterke prijzendruk staat, blijkt Ubiqus Belgium onveranderlijk inzetten op kwaliteit. Ik besef dat alle aanbieders dat zeggen, maar typisch voor Ubiqus is dat het intern een ploeg van tien vertalers voor permanente kwaliteitscontrole aan het werk heeft. Dat is een dure aangelegenheid maar stelt ons wel in staat om aan verregaande kwaliteitsborging te doen. Onlangs zetten we bovendien een speciale workflow op om die kwaliteitscontrole verder te optimaliseren”.

Die interne taalkundigen blijven ter beschikking van de klant voor mogelijke feedback en vragen. Die contacten kunnen leiden tot afspraken inzake gebruikte terminologie, die - na integratie in de databank - voor meer consistentie in de vervolgopdrachten zorgt.

Dit jaar zal Ubiqus Belgium zijn ploeg account managers versterken. Veeleer dan aan “cold calling” te doen, opteert het vertaalbureau voor een persoonlijk contact met de (potentiële) klant met het oog op een betere klantenbinding.

Notulerings- en transcriptiediensten uitbreiden

Kernactiviteit voor Ubiqus Belgium blijft het vertaalwerk. Onder impuls van zijn Franse moeder begeeft het bureau zich evenwel ook op het terrein van de notulerings- en transcriptiediensten. In de agro-alimentaire sector wist de onderneming alvast een eerste referentie op te tekenen.

“Een en ander ligt in het verlengde van onze vertaalactiviteiten. In de praktijk blijkt echter dat kandidaat-klanten zich niet echt bewust zijn van het prijskaartje van een dergelijke dienstverlening. Die beperkt zich immers niet tot het bijwonen van vergaderingen, het opmaken en vertalen van het bijhorend verslag, maar vergt van de ingeschakelde mankracht ook behoorlijk wat voorbereidingswerk en inlevingsvermogen in de wereld van de opdrachtgever,” aldus Barbé.

Technologische en andere uitdagingen

Zoals alle professionele aanbieders werkt Ubiqus Belgium met vertaal-software. Momenteel volgt het bedrijf de technologische evoluties binnen de machinevertaling op de voet.

"De kwaliteit van machinevertaling is momenteel erg variabel. In bepaalde domeinen en binnen bepaalde taalcombinaties kan machinevertaling binnen bepaalde doel- en bronsegmenten goed werken,” luidt het voorzichtig. “Maar de uitdaging blijft vooralsnog groot. Het is niettemin een technologie waar een bedrijf als Ubiqus niet blind mag voor blijven,” wordt daaraan toegevoegd.

De vertaalwereld in België blijft een erg versnipperd gebeuren. Onder de zowat zevenhonderd actieve vertaalbureaus zijn er heel wat eenmansbedrijven. Ania Barbé is er stellig van overtuigd dat aan de bovenkant van de markt de consolidatiebeweging zal aanhouden. Vast staat dat de Ubiqus-groep eventuele overname-opportuniteiten met de nodige aandacht zal bekijken.