donderdag 9 februari 2017

Recupel wil elektro-afvalstromen beter in kaart brengen

Recupel wil in het nieuwe jaar de elektro-afvalstromen beter in kaart brengen. Momenteel zijn de ingezamelde Recupel-volumes goed voor 39% van het gewicht dat op de markt wordt gebracht. Van een deel van het resterende elektro-afval heeft de organisatie min of meer een beeld van wat er mee gebeurt, maar van 30% heeft men geen idee waar het terecht komt. Samen net andere maatschappelijke actoren wil Recupel thans de e-waste stromen beter in kaart brengen.