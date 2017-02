zaterdag 11 februari 2017

Copaco distributeur van robuuste telefoons Sonim Technologies

De mobile devices van Sonim Technologies (San Mateo, Californië) zijn voortaan verkrijgbaar via Copaco Belgium N.V. (Erembodegem). Deze devices zijn specifiek ontworpen voor toepassingen in veeleisende markten en gevaarlijke omgevingen. Het portfolio bestaat uit diverse robuuste, waterbestendige mobile devices, aangevuld met een ecosysteem van professionele accessoires en een uitgebreid driejarig garantieprogramma. Meer info: 053/28.10.00 of http://www.copaco.com.