maandag 13 februari 2017

Mozzeno lanceert financieringsplatform voor en door particulieren

De Belgische fintech start-up mozzeno N.V. (Brussel) lanceert een digitaal platform waarmee particulieren onrechtstreeks leningen van andere particulieren kunnen financieren, zonder tussenkomst van de bank. De betaalde intresten gaan naar de investeerders die de leningen financieren. Via een eenvoudige en duidelijke interface, met focus op gebruiksgemak, kan de kredietnemer zijn kredietaanvraag digitaal indienen. Investeerders investeren niet rechtstreeks in de leningen. Mozzeno geeft Notes uit, financiële instrumenten vergelijkbaar met obligaties. Elke lening komt overeen met een verzameling "Notes", die "serie van Notes" wordt genoemd. Om het risico van de investeerders te beperken, beoordeelt mozzeno het profiel van de kredietnemers en hun terugbetalingscapaciteit, voornamelijk op basis van de Centrale voor kredieten aan particulieren en op basis van de ervaring van kredietverzekeraar Atradius ICP. Atradius ICP verzekert overigens de leningen die mozzeno toekent. Naargelang van de risicoklasse dekt deze verzekering tussen de 60 en 100% van drie achterstallige aflossingen en van het resterende schuldsaldo van de lening. Investeerders hebben uitzicht op een netto-rendement tot 3,91%. Meer info: 02/588.14.14 of http://www.mozzeno.com.