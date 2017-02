zondag 19 februari 2017

Iveco wint "European Gas Award of Excellence 2017"

Tijdens de European Gas Conference in Wenen werd Iveco in de categorie "Project of the Year" vereremerkt met een "European Gas Award of Excellence 2017". Op de shortlist bleven in de bewuste categorie uiteindelijk vijf kandidaten over. Iveco haalde het met de IVECO Stralis NP, de eerste lange afstandstruck op aardgas. In de categorie "Project of the Year" gaf de constructeur de tweede LNG-steiger in Zeebrugge, de LNG-terminal Sabine Pass, de LNG-terminal in Duinkerken en het AUDI e-gas project het nakijken. De Stralis NP werd vorig jaar gelanceerd. Meer info: 02/467.12.11 of http://www.iveco.com.

