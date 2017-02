maandag 13 februari 2017

Tweede editie “The Change League” van start

In een wereld in verandering moeten bedrijven zich steeds sneller kunnen aanpassen. In die context heeft BNP Paribas Fortis de tweede editie van “The Change League” gestart. Bedrijven die een belangrijke “verandering” hebben ondergaan, kunnen in deze wedstrijd een dossier indienen dat zal worden beoordeeld door een onafhankelijke jury van specialisten. De tien deelnemers met de meest indrukwekkende verhalen winnen een speciaal samengestelde trip naar Silicon Valley, het mekka van ondernemerschap.