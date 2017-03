dinsdag 28 februari 2017

Start-up Co-libry lanceert digitaal vastgoedplatform

Start-up Co-libry, lid van de Europese open data-incubator Odine en starters-community Start it @kbc, lanceert het gelijknamig vastgoedplatform waarmee men makkelijk het huis vindt dat bij zijn noden aansluit dankzij de unieke combinatie van verschillende databronnen en een innovatieve zoekrobot. Zo kan de zoeker aangeven welke zaken voor zijn woonomgeving belangrijk zijn: scholen, pendeltijden, nabijheid van winkels, sportaccommodatie, openbaar vervoer, ... Daarnaast begeleidt het platform de zoeker ook op financieel vlak met handige tips (leningcalculator, notariskosten) en reikt het tips en checklists aan voor onder meer de bezichtiging van de woning. Bedoeling van Co-libry is de functionaliteiten van de portaal-site in de toekomst te verrijken. Het streeft daarom partnership na met vastgoedkantoren, aannemers, architecten, verhuisbedrijven, ... Vooralsnog is Co-libry actief in Vlaanderen en in Brussel. Tegen de zomer gaat de portaal-site ook "live" in Wallonië. Meer info: 0478/42.15.80 of http://www.co-libry.be.