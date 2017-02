maandag 20 februari 2017

Slechts 6% Vlamingen heeft thuis geen enkel slim digitaal toestel

Het digimeter-team van kennisinstelling imec peilde de voorbije maanden opnieuw naar het mediagebruik in Vlaanderen. Bijna alle Vlamingen blijken intussen over een of verschillende toestellen te beschikken om altijd en overal on-line te zijn: slechts 6% stelt thuis geen enkel slim digitaal toestel te hebben.