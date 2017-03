Isabel Group palmt CodaBox in

Isabel Group (Brussel) verwerft de integraliteit van de aandelen van CodaBox N.V. (Heverlee). Het akkoord is een belangrijke stap in de toenemende digitalisering van het boekhoudlandschap in België. Isabel Group en CodaBox blijven onafhankelijk van elkaar bestaan. Isabel Group is een gevestigde waar...